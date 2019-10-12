Пресс-секретарь Зеленского оказалась в центре скандала

С Юлией Мендель такое происходит не впервые.

Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель оказалась в центре скандала - она оттолкнула журналиста издания "Апостроф" Юлию Забелину, пишет РИА Новости.

Журналистка пояснила, что во время пресс-марафона на фуд-корте 10 октября она подошла к президенту, чтобы лично задать ему вопрос. Это не понравилось Мендель, которая взяла журналистку под локоть и попыталась отвести в сторону. Видеозапись случившегося представительница СМИ опубликовала в Facebook.

Забелина пояснила, что пресс-секретарь оттолкнула ее и попросила не задавать вопросы.

- А когда я попросила ее не толкать меня, она ответила: "Кто вас толкает?".

При этом Зеленский отреагировал гораздо спокойнее своего пресс-секретаря, отметила она.

Забелина призналась, что формат пресс-марафона ей не понравился: первый этаж фуд-корта был открыт для всех, это была "часть шоу", и работать в таких условиях оказалось сложно.

- Хотя нельзя не сказать, что у всех сидевших была возможность задать свой вопрос, не было "темников", указаний, что спрашивать, что нет, кроме бесконечно толкающей в бок или шепчущей в ухо Юлии Мендель, которая накаляла обстановку, — добавила Забелина.

Ранее украинский журналист Даниил Яневский подал на Мендель заявление в полицию. Поводом стал инцидент, когда она оттолкнула его коллегу Сергея Андрушко, пытавшегося задать президенту вопрос. Пресс-секретарь объяснила, что журналист нарушил личное пространство Зеленского. После скандала Союз журналистов Украины призвал офис президента пересмотреть отношение к работникам СМИ.

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