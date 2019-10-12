Семья Заворотнюк показала архивные фото

Опубликованы снимки с венчания Заворотнюк.

Семья Анастасии Заворотнюк опубликовала в ее Instagram-аккаунте фотографии свадьбы актрисы и фигуриста Петра Чернышева, которая состоялась в 2008 году, передает Zakon.kz.

"Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара - абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня - за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса! ❤️❤️❤️", — гласит подпись.

Фотографии прокомментировали музыканты, актеры и поклонники Заворотнюк и Чернышева. Например, Дима Билан написал, что "ни дня не проходит, чтобы не думали о вас и не говорили в близком кругу о вас", пожелал "прорваться сквозь туманы и выздороветь скорее".

Ранее дочь актрисы Анна объяснила отказ комментировать состояние здоровья матери, а родственники Заворотнюк опубликовали опровержение некоторых новостей о ее состоянии и показали фотографии преследующих семью артистки папарацци.

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