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Пешехода насмерть сбили на Кульджинской трассе

От полученных травм он скончался на месте.

Фото : Zakon.kz13 октября 2019, 00:31

Вечером в субботу, 12 октября, на Кульджинской трассе Алматинской области был совершен наезд на пешехода, передает корреспондент Zakon.kz.

Женщина за рулем автомашины RAV4 двигалась по трассе в сторону Алматы от Чилика. Возле поселка Каратурык, по словам водителя, она издалека заметила человека, который шел по обочине дороги. Когда ее машина приблизилась, пешеход неожиданно выбежал на дорогу. Наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи.

В обстоятельствах ДТП будут разбираться сотрудники полиции.


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