Третий бой Головкина и Альвареса хотят провести в мае 2020 года

Вице-президент DAZN рассказал об особом пункте в контрактах боксеров.

Вице-президент DAZN Джо Марковски в интервью Boxingscene.com рассказал о желании и возможностях стримингового сервиса сделать третий бой между Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и Саулем "Канело" Альваресом (52-1-2, 35 КО) в 2020 году.

Марковски сообщил, что переговоры между чемпионом IBF и IBO в среднем весе из Казахстана и обладателем титулов WBC (Franchaise) и WBA (Super) из Мексики могут начаться в ноябре.

- В наших контрактах есть пункт, по которому мы можем призывать к большим боям. Не буду вдаваться в подробности соглашений, но могу подтвердить, что мы сделаем это. Я сделаю этот бой, верю, что в 2020 году. Мы очень сильно хотим, чтобы этот бой состоялся. Все стороны готовы вернуться к диалогу, как только "Канело" сразится с Ковалевым. Очевидно, что "Канело" - ключевой игрок в переговорах. Он хочет делать большие бои. Все хотят увидеть трилогию - это знают и "Канело", и Golden Boy, и GGG. После 2 ноября мы вернемся в комнату переговоров, чтобы сделать бой в мае 2020 года, - сказал Марковски.

2 ноября Альварес поднимется в полутяжелый вес для боя с чемпионом WBO россиянином Сергеем Ковалевым (34-3-1, 28 КО) . В случае победы мексиканец завоюет титул в четвертой категории.

В своем последнем бою Головкин 5 октября единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО), завоевав вакантные пояса IBF и IBO. Следующим соперником казахстанца в феврале 2020 года может стать обязательный претендент на титул IBF Камил Шеремета (21-0, 5 КО) из Польши.

Источник: Вести.кз

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