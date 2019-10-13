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Казахстанец победил боксера с 25 боями в профи

Шегалиев во второй раз выступил на родине.

Фото : MTK Global13 октября 2019, 01:04

Казахстанец Абилхаир Шегалиев победил грузина Сандро Джаджанидзе, передает корреспондент Vesti.kz.

Поединок первого среднего веса проходил в андеркарте вечера бокса в Алматы и продлился все восемь раундов, по итогам которых Шегалиев выиграл решением судей.

Для 25-летнего Шегалиева эта победа стала седьмой (четыре нокаутом). В профи он выступает с 2017 года: первый и второй бои он провел в России, а затем выступал в Гане, ОАЭ и Таиланде, а в июне дебютировал на родине.

25-летний Джаджанидзе потерпел 20-е поражение в карьере при пяти победах (три нокаутом) и одной ничьей. Грузин, кроме родины и Казахстана, выступал в Италии, Франции, Украине, Польше, Голландии, Испании, Германии, Чехии, Азербайджане, Бельгии, Австрии и Венгрии. Из 20 поражений у Джаджанидзе всего два - нокаутами.


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