Паспорт 123-летнего старика шокировал работников аэропорта

Свами Шивананда родился в 19 веке.

Путешествие Свами Шивананды из Бехалы, Индия, чуть не оборвалось, ведь сотрудники аэропорта, из которого он вылетал, усомнились в подлинности паспорта мужчины, пишет Лайф со ссылкой на Mirror.

Недавно Свами просто ошеломил рабочих аэропорта. Для этого ему было достаточно показать свой паспорт. В графе "дата рождения" у него стоит число, в которое трудно поверить, ведь получается, что мужчина родился в позапрошлом веке.

Фото © Twitter/THInsight1

Недавно Свами отметил свой 123-й день рождения. Как его детство прошло под присмотром духовного наставника, так и всю свою последующую жизнь он провёл в безбрачии, ежедневно практикуя йогу и питаясь исключительно пресной пищей.

- Дисциплина — это самое главное в жизни. С ней вы сможете справиться со всем. Будь то еда, физические упражнения или вожделение, - говорит Свами Шивананда.

Фото © Mirror

- В наши дни люди стали несчастными, нездоровыми и нечестными. И я сам страдаю из-за этого, - рассказывает Свами Шивананда.

По документам Свами родился 8 августа 1896 года. Однако неизвестно, насколько эта дата точная. Единственный источник этих данных — запись о рождении в архиве храма. Если дата рождения в паспорте соответствует действительности, мужчина является старейшим человеком, который когда-либо жил.

На данный момент Свами пытается доказать, что он — самый старый человек в мире, чтобы войти в Книгу рекордов Гиннесса.

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