Более 30 тонн замороженной крови выбросили в Костанае

Экологи полагают, что проезжавшая фура, в которой сломался холодильник, просто выгрузила сырье, чтобы не везти дальше.

В субботу, 12 октября вблизи микрорайона Аэропорт в Костанае было выброшено более 30 тонн замороженной крови, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Alau.kz.

Пакеты замороженной крови для корма хищных животных обнаружили костанайцы и сняли на видео.

Как оказалось, более 30 тонн отходов, которые относятся к пищевым, принадлежали российской фирме.

- Маркировка была, российская фирма, датировано производство августом 2019 года. То есть, не более двух месяцев этому сырью. Мы предполагаем, что проезжала фура и морозильная камера сломалась, и из-за того, что некуда было везти, в ближайшем месте выгрузили, халатно поступили, — объяснил экологический инспектор департамента экологии Костанайской области Сергей Мукашев.

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