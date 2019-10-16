Более 30 тонн замороженной крови выбросили в Костанае
Экологи полагают, что проезжавшая фура, в которой сломался холодильник, просто выгрузила сырье, чтобы не везти дальше.
Фото : alau.kz16 октября 2019, 00:07
В субботу, 12 октября вблизи микрорайона Аэропорт в Костанае было выброшено более 30 тонн замороженной крови, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Alau.kz.
Пакеты замороженной крови для корма хищных животных обнаружили костанайцы и сняли на видео.
Как оказалось, более 30 тонн отходов, которые относятся к пищевым, принадлежали российской фирме.
- Маркировка была, российская фирма, датировано производство августом 2019 года. То есть, не более двух месяцев этому сырью. Мы предполагаем, что проезжала фура и морозильная камера сломалась, и из-за того, что некуда было везти, в ближайшем месте выгрузили, халатно поступили, — объяснил экологический инспектор департамента экологии Костанайской области Сергей Мукашев.
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