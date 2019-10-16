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Актюбинские спасатели вытащили лошадь из септика

На место вызова выехали 6 сотрудников на двух машинах.

Фото : mgorod.kz16 октября 2019, 00:48

Животное упало в септик поздно вечером 14 октября в поселке Акжар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

- Это произошло поздно вечером в поселке Акжар-2, который относится к городу. Лошадь упала в септик. На место вызвали спасателей. Они смогли ее вызволить, - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Актюбинской области.

На место вызова выехали 6 сотрудников на двух машинах. Силами спасателей лошадь вытащили из ямы.


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