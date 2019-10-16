Dodge и Lexus столкнулись ночью в Алматы
Один человек пострадал.
Фото : zakon.kz16 октября 2019, 01:23
Поздним вечером 15 октября, на улице Татибекова произошло ДТП, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Автомобиль Dodge двигался по улице Татибекова в северном направлении. Со слов очевидцев, из правого переулка, на высокой скорости, выехал автомобиль Lexus RX 300.
Ни один из водителей не успел отреагировать и машины столкнулись.
От удара Dodge, через встречную полосу, выбросило на тротуар, где он уткнулся в забор частного дома.
Lexus бросило в ту же сторону, автомобиль врезался боком в столб. Пострадавшему водителю оказали помощь сотрудники подъехавшей скорой.
Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.
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