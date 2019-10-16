Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Dodge и Lexus столкнулись ночью в Алматы

Один человек пострадал.

Фото : zakon.kz16 октября 2019, 01:23

Поздним вечером 15 октября, на улице Татибекова произошло ДТП, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Dodge двигался по улице Татибекова в северном направлении. Со слов очевидцев, из правого переулка, на высокой скорости, выехал автомобиль Lexus RX 300.

Ни один из водителей не успел отреагировать и машины столкнулись.

От удара Dodge, через встречную полосу, выбросило на тротуар, где он уткнулся в забор частного дома.

Lexus бросило в ту же сторону, автомобиль врезался боком в столб. Пострадавшему водителю оказали помощь сотрудники подъехавшей скорой.

Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты