Dodge и Lexus столкнулись ночью в Алматы

Один человек пострадал.

Поздним вечером 15 октября, на улице Татибекова произошло ДТП, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Dodge двигался по улице Татибекова в северном направлении. Со слов очевидцев, из правого переулка, на высокой скорости, выехал автомобиль Lexus RX 300.

Ни один из водителей не успел отреагировать и машины столкнулись.

От удара Dodge, через встречную полосу, выбросило на тротуар, где он уткнулся в забор частного дома.

Lexus бросило в ту же сторону, автомобиль врезался боком в столб. Пострадавшему водителю оказали помощь сотрудники подъехавшей скорой.

Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.

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