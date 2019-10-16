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Женщина погибла в пожаре в Алматы

Также с ожогами госпитализирован в больницу ее сын.

Фото : mayaksbor.ru16 октября 2019, 01:59

В результате пожара в частном доме в Алматы погибла женщина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

15 октября в 22:22 на пульт "101" Алматы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Магаданская Алатауского района.

Когда прибыли первые пожарные расчеты, горела деревянная обрешетка четырехскатной крыши дома.

Принятыми мерами пожар ликвидирован в 23:00.

На месте пожара обнаружено тело хозяйки 1960 года рождения. Также с ожогами госпитализирован в больницу сын хозяйки. Его состояние оценивается, как средней степени тяжести.

Площадь пожара составила 25 кв.м. Причина пожара устанавливается.

В тушении были задействованы 17 человек личного состава и четыре единицы пожарной техники ДЧС Алматы. Сотрудники полиции оцепили территорию дома.


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