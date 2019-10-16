Хочу реванш с Головкиным, но согласен и на бой с "Канело" - Деревянченко

Украинец проиграл GGG в бою за два титула.

Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) считает, что заслуживает матча-реванша с новым чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО), сообщает Vesti.kz.

Их поединок за два вакантных титула состоялся 5 октября в Нью-Йорке (США). Деревянченко уже в первом раунде оказался в нокдауне, но сумел достоять до финального гонга. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Головкину.

- Я хочу реванша, и я полагаю, что весь мир хочет его увидеть, - цитирует Деревянченко Boxingscene.com. - Это был самый конкурентный бой Головкина за многие годы, и если люди захотят увидеть нас снова на ринге, я уверен, что в следующий раз я стану чемпионом IBF. Я считаю, что публика жаждет увидеть этот бой, и мой менеджер Кит Коннолли и промоутер Лу Дибелла постараются добиться его проведения.

- Если реванш с Головкиным будет невозможен, я бы с удовольствием встретился с "Канело" после его поединка против Ковалева, - добавил украинец. - Я должен был провести бой с ним, и я считаю, что я бы дал "Канело" такой бой, какой никто еще не давал ему в среднем весе. Если бой с "Канело" будет невозможен, я с радостью встречусь с Чарло и дам ему настоящий бой в среднем весе, который будет очень интересен зрителям.

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