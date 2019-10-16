Дженнифер Энистон обвалила Instagram одним фото

Она опубликовала снимок со своими коллегами из "Друзей".

Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram, сообщает РИА Новости.

- И теперь мы тоже "Друзья", только в инстаграме. Привет, - подписала она свой первый пост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 15 Окт 2019 в 6:03 PDT

Эта новость потрясла поклонников Энистон, которые многие годы ждали ее появления в социальной сети.

Менее, чем за несколько часов первая публикация актрисы набрала почти три миллиона лайков. На ее официальный аккаунт подписалось 5,2 млн пользователей.

Как отмечает The Guardian, из-за огромного наплыва пользователей платформа дала сбой. Некоторое время снимок был недоступен, однако позже сервис восстановил свою работу.

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