Дженнифер Энистон обвалила Instagram одним фото
Она опубликовала снимок со своими коллегами из "Друзей".
Фото : cosmo.com.ua16 октября 2019, 08:18
Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram, сообщает РИА Новости.
- И теперь мы тоже "Друзья", только в инстаграме. Привет, - подписала она свой первый пост.
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Эта новость потрясла поклонников Энистон, которые многие годы ждали ее появления в социальной сети.
Менее, чем за несколько часов первая публикация актрисы набрала почти три миллиона лайков. На ее официальный аккаунт подписалось 5,2 млн пользователей.
Как отмечает The Guardian, из-за огромного наплыва пользователей платформа дала сбой. Некоторое время снимок был недоступен, однако позже сервис восстановил свою работу.
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