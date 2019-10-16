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Дожди, сильный ветер и туман - погода на 16 октября

На западе и юге страны осадков не ожидается.

Фото : bb.lv/engine16 октября 2019, 09:02

На большей части Казахстана 16 октября с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, на большей части пройдут дожди, местами сильные, усилится ветер, лишь на западе и юге без осадков. Местами по республике ожидается туман.

- В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается туман, в Акмолинской, местами в Костанайской областях усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. В Актюбинской области ночью и утром местами ожидается туман, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Алматинской области днем в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с, - отмечают метеорологи.

Прогноз погоды в Алматы: днем 16°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 11°, слабый дождь.

Прогноз погода на 16 октября.


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