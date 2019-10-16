Заседание Мажилиса Парламента РК под председательством Нигматулина

Депутаты рассмотрели ряд вопросов.

В Мажилисе Парламента РК состоялось пленарное заседание под председательством Нурлана Нигматулина, на котором депутаты рассмотрели ряд вопросов, передает Zakon.kz.

Депутаты рассмотрели проекты законов "О ратификации Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Конвенции о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды"; "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года"; "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства" (второе чтение).

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