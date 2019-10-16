Электронный регистр выбросов, загрязняющих окружающую среду, появится в Казахстане

В 2018 году в Казахстане общий объем загрязняющих веществ составил 2,5 млн тонн.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента депутаты одобрили законопроект "О ратификации Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Конвенции о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды", передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева, целесообразность присоединения к протоколу о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) обусловлена положениями Орхусской конвенции.

- Так, Казахстан обязан принимать меры по постепенному внедрению системы кадастров или регистров загрязнения для сбора и распространения информации ежегодных объемов опасных химических веществ и загрязнителей, выбрасываемых в воздух, сбрасываемых в воду и почву и отходов с промышленных объектов и других источников, - сказал он.

Как добавил глава ведомства, РВПЗ предоставляет исчерпывающую информацию о потенциально опасных веществах и отвечает на следующие вопросы: кто осуществляет выбросы потенциально опасных химических веществ, сколько их выбрасывается и в течение какого времени?

- В порядке информации сообщаю, что в 2018 году в Казахстане общий объем загрязняющих веществ составил 2,5 млн тонн. В связи с возросшей заинтересованностью населения экологической обстановкой в местах их проживания и в целом по стране, в нашей стране уже проделана определенная работа по своевременному информированию населения о состоянии окружающей среды. В частности, запущено мобильное приложение AirKz, также для информирования общественности акиматами областей ведется работа по установлению LED-экранов, - перечислил Мирзагалиев.

Вместе с тем, как он уточнил, данная информация носит агрегированный характер. Наличие такого инструмента как РВПЗ позволит предоставлять населению данные по выбросам в разрезе предприятий.

- Протокол о РВПЗ охватывает 64 вида деятельности, (это производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива; металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие объекты; добыча руд, нерудных ископаемых, природного газа; строительная промышленность и другие) и включает данные по 86 загрязняющим веществам (метан (СН4), окись углерода (СО), диоксид углерода (СО2), хром и его соединения (в виде Cr), медь и ее соединения (в виде Cu) и другие). В Казахстане из указанных 64 видов деятельности существует 32 вида деятельности и 26 загрязняющих веществ, - указал министр.

С 2017 года на ведение ГРВПЗ на бумажных носителях, включая сбор и распространение, из республиканского бюджета выделяют порядка 5 млн тенге. В 2020-22 г.г. на эти цели закладывается ежегодно по 7 млн тенге.

- Протокол РВПЗ не запрещает вести регистр в печатном виде, однако в целях цифровизации РВПЗ нами при поддержке ЮНИТАР (Учебный и научно-исследовательский институт ООН) разработан веб-портала РВПЗ. Проведено его наполнение данными РВПЗ (100 предприятий). Веб-портал РВПЗ введен в опытную эксплуатацию. Сумма разработки 10 млн 640 тысяч тенге (грантовые средства). В последующем мы планируем интегрировать данный портал РВПЗ с другими информационными системами в рамках планируемой информационной системы Единая государственная система мониторинга, - сообщил глава ведомства.

Мирзагалиев отметил, что с ратификацией протокола планируют автоматизировать процесс предоставления данных. Подведомственной организацией министерства разработан веб-портал РВПЗ, который в следующем году будут вводить в эксплуатацию, стоимость процедур по введению в промэксплуатацию 3 млн тенге. Министерством ведется работа по гармонизации законодательства с требованиями Протокола в рамках разработки новой редакции Экологического кодекса.

- В целом в Казахстане существует механизмы предоставления отчетности в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Они будут использоваться после создания регистра, заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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