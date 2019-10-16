Казахстанский клуб пропустил пять мячей от "Баварии" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

Ответный матч состоится 31 октября в Германии.

На стадионе "Намыс" в Шымкенте казахстанский клуб "БИИК-Казыгурт" в рамках первого матча 1/8 финала женской Лиги Чемпионов принимал мюнхенскую "Баварию", сообщает Sports.kz.

"БИИК-Казыгурт" вышел на поле в следующем составе: Оксана Железняк, Шеннон Маккарти, Кеннеди Роуз, Иман Чебел, Брук Денесик, Камила Кулмагамбетова, Мария Илич, Екатерина Бабшук, Алина Литвиненко, Рейчел Кундананджи, Гульнара Габелия.

Счет открыла на 23-й минуте полузащитник "Баварии" Йована Дамнянович. Через пять минут Лина Магулль с пенальти удвоила преимущество гостей, она же огорчила казахстанок в третий раз, поразив ворота Оксаны Железняк на 38-й минуте. Во втором тайме голы Эмили Джелник (73-я) и Николь Рольсер (80-я) завершили разгром шымкентского клуба. 5:0 — победа "Баварии".

Ответный матч состоится 31 октября в Германии.

Напомним, в 1/16 финала турнира "БИИК-Казыгурт" по сумме двух игр одолел бельгийский "Андерлехт" — 1:1, 2:0.

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