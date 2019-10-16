Нигматулин - министру экологии: Пришли в парламент и увидели, что прописано в законопроекте

Вопросы экологии - это вопросы нашего национального будущего.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин посоветовал министру экологии, геологии и природных ресурсов профессиональнее подходить к работе над законопроектами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

На пленарном заседании в ходе рассмотрения проекта Закона "О ратификации Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Конвенции о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды" депутаты подняли вопрос о необходимости четко синхронизировать нормы рассматриваемого Протокола с проектом нового Экологического кодекса. В частности, речь шла о норме, касающейся переноса загрязнителей за пределы участка.

Не получив четкого ответа от министра Магзума Мирзагалиева в целом по данной норме, спикер Мажилиса призвал его самого разобраться в этом законопроекте.

- Должен быть четкий ответ для тех, кто имеет производства, что будет с тем участком, который генерирует эти выбросы. Эти нормы необходимо привести в соответствие с Экологическим кодексом. А то мы объясняем Вам как школьнику. У вас сегодня день не зря прошел: пришли в парламент и увидели то, что написано у вас в законопроекте. Закон, когда будет принят, будет главным документом для деятельности многотехнологичных промышленных предприятий. Столько времени потеряли, пока вам объяснили то, что вы принесли нам как законопроект", - сказал Нурлан Нигматулин.

При этом Председатель Мажилиса акцентировал внимание на важности работы над проектом Экологического кодекса.

- Вопросы экологии - это вопросы нашего национального будущего, начиная от культуры и заканчивая промышленной безопасностью. Мы должны жестко ставить вопрос о технологиях, которые используются предприятиями. А мы в документе не можем разобраться, что в Протоколе прописано. Мы должны поставить серьезные цели и в работе над Экологическим кодексом. Должны прийти к такому документу, чтобы завтра не было за него стыдно, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

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