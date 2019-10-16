Стоимость хлеба в Павлодаре не должна превышать 85 тенге - акимат

Стабилизационный фонд социально-предпринимательской корпорации "Павлодар" закупил более 1 тысячи тонны муки.

Согласно правилам и общепринятым расчетам, при цене на муку в 80 тенге за килограмм, которая сегодня фиксируется на рынке, стоимость булки хлеба не должна превышать 85 тенге, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Как сообщили агентству в пресс-службе акима Павлодарской области, после того, как в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в Павлодаре с 85 до 105 тенге подорожал социальный хлеб, областное управление предпринимательства и торговли и городской акимат провели специальный мониторинг.

Представители государственных органов прошли как по социальным торговым точкам, так и по крупным торговым сетям и придомовым магазинам. Оказалось, что отпускную цену на хлеб первыми повысили в ТОО "ПХБК".

Сегодня действия этого предприятия и других пекарен, поднявших стоимость своей продукции, проверяют антимонопольные органы. Стоит отметить, что доля ТОО "ПХБК" на рынке составляет около 10%.

- Торговые сети Павлодара стабилизировали цены на так называемый формовой хлеб, в магазинах Greenwich, Small и Inmart его можно купить от 65 до 85 тенге за булку, - заявил заместитель акима Павлодарской области Алмас Батанов во время пресс-конференции в областном акимате. – 31 магазин Greenwich, Small и Inmart ежедневно продают более 3,3 тысячи булок хлеба из муки первого сорта. Еще более 1,8 тысячи булок по прежней цене продают в 27 магазинах, в том числе в 22 социальных.

Сегодня стабилизационный фонд социально-предпринимательской корпорации "Павлодар" закупил более 1 тысячи тонны муки. Это позволит стабилизировать цены на хлеб, реализуемый в магазинах областного центра.

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