Казахстанец сбил ребенка в Южной Корее: мальчик выбежал на дорогу

Также стало известно, что гражданин Казахстана находился на территории Южной Кореи нелегально более года.

Подробности о деле казахстанца, который сбил ребенка в Южной Корее рассказали в МИД РК, передает Zakon.kz.

Как сообщил пресс-секретарь МИД РК Айбек Смадияров, пока говорить о наказании рано и делать выводы преждевременно не стоит.

- На данный момент казахстанец находится в следственном изоляторе в городе Чанвон, идут следственные мероприятия. Сегодня наш консул встретится со следователем и нашим гражданином. Мы будем следить за тем, чтобы его права защищались и сохранялись. Адвоката предоставит южнокорейская сторона за счет государства, либо за его счет мы поможем найти хорошего адвоката. Преждевременно не стоит делать выводы. Следствие во всем разберется. Состоится суд. Уголовное дело заведено. О наказании можно будет говорить после встречи со следователем, - сказал Айбек Смадияров.

Также стало известно, что гражданин Казахстана находился на территории Южной Кореи нелегально более года.

20 сентября стало известно, о том что 20-летний казахстанец совершил ДТП и улетел на следующий день после того, как сбил 7-летнего мальчика. Полиция обнаружила автомобиль в парке Ноксан, который находился в нескольких километрах от места происшествия после аварии, но подозреваемый уже уехал. Позже в МИД РК заявили, что он находится в третьей стране. В итоге его обнаружили в Павлодаре. После этого он вернулся в Южную Корею и извинился за ДТП.

Как ранее сообщало издание Kukmin Ilbo, у малыша диагностировали кровоизлияние в мозг и множественные переломы черепа, ему сделали операцию.

- Мальчик проходил в неположенном месте, выбежал на дорогу. Парень пытался избежать столкновения, и удар пришелся по голове боковым зеркалом. Сейчас состояние мальчика улучшается. Он уже ходит, - пояснил Смадияров.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!