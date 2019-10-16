В Рудном женщина пошла по грибы, а ее убили

Когда женщина отошла в сторону, мужчина нанес ножевые ранения ее подруге, от которых она скончалась.

Страшную находку обнаружил жительница Рудного в кустах, передает Zakon.kz.

За территорией лечебно-оздоровительного центра она обнаружила тело женщины с признаками насильственной смерти.

Как рассказали в Департаменте полиции Костанайской области, 13 октября в полицию города Рудного обратился мужчина с заявлением о пропаже его 47-летней дочери. На следующий день 14 октября в дежурную часть поступило сообщение от женщины, о том, что она наткнулась в лесопосадке по улице Парковая на труп женщины.

- Для раскрытия преступления была создана специальная оперативная группа. Полицейскими был отработан круг знакомых потерпевшей, проведены необходимые следственные и оперативные действия. В результате было установлено, что убийство совершили знакомые потерпевшей – подруга и ее сожитель, - рассказал заместитель начальника Управления полиции города Рудного подполковник Руслан Алиманов.

Было установлено, что они втроем пошли собирать грибы. В поле они стали распивать спиртные напитки. Когда женщина отошла в сторону, мужчина нанес ножевые ранения ее подруге, от которых она скончалась. Сняв с нее куртку и туфли, сжег вещи в поле. Золотые кольца и серьги взял с собой. Когда она вернулась, увидела, что произошло, но не сообщила в полицию. В настоящее время в отношении женщины решается вопрос о привлечении ее к уголовной ответственности за недонесение о совершенном особо-тяжком преступлении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 25-летнего подозреваемого в селе Володаровка Мендыкаринского района.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Подозреваемый водворен в ИВС.

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