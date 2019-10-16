Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Рудном женщина пошла по грибы, а ее убили

Когда женщина отошла в сторону, мужчина нанес ножевые ранения ее подруге, от которых она скончалась.

Фото : Пресс-служба ДП Костанайской области16 октября 2019, 12:19

Страшную находку обнаружил жительница Рудного в кустах, передает Zakon.kz.

За территорией лечебно-оздоровительного центра она обнаружила тело женщины с признаками насильственной смерти.

Как рассказали в Департаменте полиции Костанайской области, 13 октября в полицию города Рудного обратился мужчина с заявлением о пропаже его 47-летней дочери. На следующий день 14 октября в дежурную часть поступило сообщение от женщины, о том, что она наткнулась в лесопосадке по улице Парковая на труп женщины.

- Для раскрытия преступления была создана специальная оперативная группа. Полицейскими был отработан круг знакомых потерпевшей, проведены необходимые следственные и оперативные действия. В результате было установлено, что убийство совершили знакомые потерпевшей – подруга и ее сожитель, - рассказал заместитель начальника Управления полиции города Рудного подполковник Руслан Алиманов.

Было установлено, что они втроем пошли собирать грибы. В поле они стали распивать спиртные напитки. Когда женщина отошла в сторону, мужчина нанес ножевые ранения ее подруге, от которых она скончалась. Сняв с нее куртку и туфли, сжег вещи в поле. Золотые кольца и серьги взял с собой. Когда она вернулась, увидела, что произошло, но не сообщила в полицию. В настоящее время в отношении женщины решается вопрос о привлечении ее к уголовной ответственности за недонесение о совершенном особо-тяжком преступлении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 25-летнего подозреваемого в селе Володаровка Мендыкаринского района.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Подозреваемый водворен в ИВС.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты