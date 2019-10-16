Товарооборот Казахстана с Россией за 2018 год превысил 18,5 млрд долларов

Страны имеют традиционно высокий уровень двустороннего взаимодействия по всему спектру межгосударственных связей.

Состоялось 21-ое заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.

В нем приняли участие с казахстанской стороны первый заместитель премьер-министра - министр финансов РК Алихан Смаилов, с российской - первый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов.

Стороны обсудили широкий круг вопросов взаимодействия в области торгово-экономического сотрудничества, топливно-энергетического комплекса, мирного использования атомной энергии, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения, охраны окружающей среды, образования и науки, социально-трудовых отношений, информационных технологий, культуры, туризма, развития межрегионального и приграничного сотрудничества, а также взаимодействия деловых кругов двух стран.

Казахстан и Россия имеют традиционно высокий уровень двустороннего взаимодействия по всему спектру межгосударственных связей, подкрепленные интенсивностью встреч как на уровне глав государств, так и на других уровнях.

Планомерно развивается торгово-экономическое сотрудничество. Россия остается главным торговым партнером Казахстана (19,5% во внешнеторговом обороте РК).

В 2018 году объем взаимной торговли между РК и РФ составил 18,5 млрд долл. США, что на 13,1% выше, чем за 2017 год (16,4 млрд долл. США). По итогам 8 месяцев текущего года объем взаимной торговли между нашими странами увеличился на 0,8% и составил 12,2 млрд долл. США (8 мес. 2018 г. - 12,1 млрд долл. США).

В ходе заседания первый заместитель премьер-министра - министр финансов РК Алихан Смаилов акцентировал внимание на развитии транзитного потенциала РК, в частности, в скором времени будет завершен масштабный проект "Западная Европа - Западный Китай".

- На протяжении последних лет ведется работа по завершению масштабного автомобильного проекта "Западная Европа - Западный Китай". Уверен, что с завершением работ наши страны смогут в полной мере реализовать транзитный потенциал, - сказал Алихан Смаилов.

По итогам обсуждения подписан Протокол 21-го заседания казахстанско-российской Межправительственной комиссии.

Комиссия рекомендовала в 2020 году провести очередное заседание Казахстанско-Российского делового Совета в рамках Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств.

Добавим, 6-7 ноября 2019 года в Омске пройдет XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств на тему "Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества".

Также рекомендовано уделять особое внимание обмену опытом организации работы по взаимодействию палат с бизнесом, развитию сотрудничества на региональном уровне, укреплению кооперационных связей предприятий Казахстана и России, в том числе для выхода на рынки третьих стран.

Следующее 22-е заседание Межправительственной комиссии состоится в 2020 году в России.

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