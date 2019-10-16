Осужден главный специалист Управления градостроительного контроля Алматы

Он был пойман при получении денег в сумме 2 600 000 тенге от индивидуального предпринимателя.

Антикоррупционной службой Алматы ранее было окончено расследование в отношении главного специалиста КГУ "Управление градостроительного контроля Алматы" Сейсембекова Д.Е., которого обвиняли в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

- Он был изобличен при получении денежных средств в сумме 2 600 000 тенге от индивидуального предпринимателя, за неосуществление сбора материала в суд по сносу незаконного строения, а также для беспрепятственного ведения коммерции на незаконном строении, - говорится в сообщении ведомства.

15 октября приговором Алмалинского районного суда Алматы Сейсембеков признан виновным в покушении на мошенничество в крупном размере и ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности или заниматься определенной деятельностью на протяжении 5 лет.

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