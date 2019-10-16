Более 26,5 тонн нефтепродуктов без документов выявили в Алматы

Составлен протокол об административном правонарушении и материалы переданы в специализированный межрайонный административный суд города.

Сотрудники Управления государственных доходов по Алатаускому району Департамента государственных доходов Алматы провели рейдовые проверки по поводу наличия и подлинности сопроводительных накладных на нефтепродукты и на одной из нефтебаз ТОО "Т" выявили хранение нефтепродуктов без сопроводительных накладных - 6 510 литров бензина марки АИ-92, на общую сумму 833 280 тенге, передает Zakon.kz.

Как сообщается, начала года УГД во время проверок по наличию и подлинности акцизных и учетно-контрольных марок, наличия и подлинности сопроводительных накладных на алкогольную продукцию, нефтепродукты и биотопливо, табачные изделия, наличия лицензии выявлено:

• 37 288 бутылок алкогольной продукции;

• 33 150 пачек табачных изделий;

• 6 880 литров нефтепродуктов.

Кроме того, сотрудниками УГД по Наурызбайскому району ДГД по Алматы по результам тематической проверки в АЗС ТОО "М" был установлен факт реализации и отгрузки 20 тонн отдельных видов нефтепродуктов без контрольных приборов учета на общую сумму более 4 млн тенге.

Составлен протокол об административном правонарушении и материалы переданы в специализированный межрайонный административный суд Алматы.

Как пояснили в ДГД, подобные нарушения влекут за собой штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 50 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 100, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 300 МРП с конфискацией нефтепродуктов, табачных изделий, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, или доходов, полученных вследствие совершения правонарушения, или без таковой.

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