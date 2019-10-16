Дарига Назарбаева встретилась с принцессой Хашимитского Королевства Иордания

Стороны обсудили возможности сотрудничества Фонда Первого Президента с Фондом борьбы с раком Короля Хусейна.

Казахстан и Иордания намерены расширять сотрудничество в сфере исследования проблем онкологии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Председатель Сената Парламента РК, директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Дарига Назарбаева провела ряд встреч на полях Всемирного саммита лидеров по борьбе с раком, который проходит в Нур-Султане.

Глава верхней палаты встретилась с президентом Союза международного контроля над раком принцессой Хашимитского Королевства Иордания Диной Миред. Стороны обсудили возможности сотрудничества Фонда Первого Президента с Фондом борьбы с раком Короля Хусейна.

- Фонд Первого Президента финансирует проекты по различным направлениям, включая здравоохранение и молодежные научные исследования. Как директор Фонда, предлагаю рассмотреть возможность сотрудничества наших организаций. Мы были бы рады усилить нашу работу в сфере исследования проблем онкологии, - отметила Дарига Назарбаева.

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