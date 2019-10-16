Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Дарига Назарбаева встретилась с принцессой Хашимитского Королевства Иордания

Стороны обсудили возможности сотрудничества Фонда Первого Президента с Фондом борьбы с раком Короля Хусейна.

Фото : Пресс-служба Сената Парламента РК16 октября 2019, 12:42

Казахстан и Иордания намерены расширять сотрудничество в сфере исследования проблем онкологии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Председатель Сената Парламента РК, директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Дарига Назарбаева провела ряд встреч на полях Всемирного саммита лидеров по борьбе с раком, который проходит в Нур-Султане.

Глава верхней палаты встретилась с президентом Союза международного контроля над раком принцессой Хашимитского Королевства Иордания Диной Миред. Стороны обсудили возможности сотрудничества Фонда Первого Президента с Фондом борьбы с раком Короля Хусейна.

- Фонд Первого Президента финансирует проекты по различным направлениям, включая здравоохранение и молодежные научные исследования. Как директор Фонда, предлагаю рассмотреть возможность сотрудничества наших организаций. Мы были бы рады усилить нашу работу в сфере исследования проблем онкологии, - отметила Дарига Назарбаева.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты