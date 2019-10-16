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В северных областях Казахстана возможны метели

Прогноз погоды на три дня.

Фото : pxhere.com16 октября 2019, 12:48

В северных областях Казахстана возможны метели, сообщает Zakon.kz.

РГП "Казгидромет" предоставил прогноз погоды на 17-19 октября.

Быстрая смена атмосферных процессов обеспечит и быструю смену погоды в Казахстане.

В предстоящие трое суток по территории Казахстана с большой скоростью будут перемещаться холодные атмосферные фронты, в тыл которым распространяется антициклон, но и он в свою очередь уже 19 октября будет вытеснен очередным циклоном и арктическими фронтами. Поэтому в прогнозируемый период в большинстве областей ожидается пасмурная с осадками (дождь, снег) погода. В северных областях предполагаются гололёд, сильный северо-западный ветер, что может привести к возникновению метелей.


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