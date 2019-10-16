Стороны обсудили возможности двустороннего сотрудничества в области здравоохранения.

В рамках Всемирного саммита лидеров по борьбе с раком, который проходит в столице, председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева встретилась с первой леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Глава Сената поблагодарила собеседницу за участие в мероприятии, отметила важность изучения, диагностики и лечения онкологических заболеваний как в национальном, так и в мировом масштабе.

В свою очередь Эмине Эрдоган высоко оценила организацию саммита, предложила двустороннее сотрудничество в области здравоохранения.

- Казахстан и Турцию связывают не только дружественные и братские отношения, но и партнерские. Наши страны успешно сотрудничают во многих сферах. Поэтому уверена, что по итогам саммита мы и в области медицины укрепим сотрудничество и взаимовыгодную связь, - отметила первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган.

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