Антологии современной казахской литературы на русском языке презентовали в Москве

Антологии будут доставлены в более чем 3,5 тысяч библиотек.

15 октября в посольстве Казахстана в Москве состоялось презентация антологий современной казахской поэзии и прозы на русском языке. Перевод и издание сборников казахской литературы на русском языке были выполнены издательством МГУ им.М.Ломоносова при участии Московской городской организации союза писателей России, при поддержке которые в переводе и подготовке изданий приняли участие наиболее опытные специалисты в области художественного перевода, сообщает пресс-служба посольства.

Предисловия к антологиям написаны авторитетными российскими литературоведами. Так, антологию современной казахской поэзии русскоязычным читателям через свое предисловие представил директор Института мировой литературы им. А.М.Горького российской академии наук Вадим Полонский. Современную казахскую прозу представила президент филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор филологических наук Марина Ремнева, которая написала предисловие к антологии прозы.

Антологии казахской прозы и поэзии, опубликованные издательством московского университета, будут доставлены в более чем 3,5 тысяч библиотек, университетов и научных центров 14 стран, говорящих на русском языке.

В презентации приняли участие начальник управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов. Руководители союза писателей России, а также переводчики, литературные редакторы, критики и обозреватели. С казахстанской стороны в мероприятии приняли участие помощник Президента РК, секретарь Национальной комиссии по реализации программы "Рухани жаңғыру" Аида Балаева, Чрезвычайный и полномочный Посол РК в РФ Имангали Тасмагамбетов, исполнительный директор Национального бюро переводов Рауан Кенжеханулы, заместитель председателя Союза писателей Казахстана Акберен Елгезек.

Как известно, перевод сборника образцов современной казахстанской литературы на 6 языков ООН реализуется в рамках проекта "Современная казахстанская культура в глобальном мире". Проект в свою очередь является составной частью программы "Рухани жаңғыру", инициированной Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы Н.А.Назарбаевым. Задача проекта "Современная казахстанская культура в глобальном мире" – представить миру достижения современного Казахстана в области литературы, музыкального и изобразительного искусства, хореографии, кино и театра.

Выступая на презентации Аида Балаева отметила, - "Наш проект – это часть программы духовной модернизации "Рухани жангыру", предложенной Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в апреле 2017 года. Ее стержневая идея заключается в том, что в современном мире конкурентоспособность нации определяется культурным и интеллектуальным потенциалом". В рамках программы "Рухани жаңғыру" впервые избранные произведения 60 казахстанских авторов переведены на шесть основных языков мира. Проект реализован при участии ведущих издательских организаций России, Великобритании, Франции, Испании, Египта и Китая. Они будут распространены в более чем 90 странах мира на 5 континентах. Это означает, что 2,6 миллиарда человек смогут ознакомиться с лучшими образцами казахской литературы, которые ранее были недоступны для мировой аудитории", - сказала А.Балаева.

О проекте:

В рамках проекта "Современная казахстанская культура в глобальном мире", являющегося одним из направлений программы "Рухани жаңыру" реализован перевод и издание двух антологий современной казахстанской литературы. Это – "Антология современной казахстанской поэзии" и "Антология современной казахстанской прозы". Объем каждой из антологий составит порядка 500 страниц, в каждую из антологий вошли избранные работы 30 казахстанских авторов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!