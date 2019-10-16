Казахстанцам будет проще пересекать границу с Кыргызстаном

Два пункта пропуска Сартобе и Аухатты получат статус многосторонних и международных.

Законопроект "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года" одобрили депутаты на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбита Атамкулова, в настоящее время между Казахстаном и Кыргызстаном есть 11 автомобильных пунктов пропуска, из них 5 многосторонних и 6 двусторонних.

- Из-за низкой интенсивности транспортных средств и людей, проходящих по четырем из двусторонних пунктов, они были закрыты в 2010 году. В настоящее время по семи действующим пунктам в год проходит порядка 11 млн человек и 466 тысяч транспортных средств. Вместе с тем в 2018 году объем перевозок грузов автотранспортом между Казахстаном и Кыргызстаном увеличился на 43% и составил 1,7 млн тонн, - сообщил он.

Глава ведомства добавил, что протоколом предусмотрен перевод статуса автомобильных пунктов пропуска Сартобе и Аухатты с двустороннего на многосторонний международный.

- И предусмотрено изменение названия пункта пропуска. Данная мера позволит разгрузить пункты Карасу и Кордай, тем самым улучшить дальнейшее развитие торгово-экономических отношений, - сказал министр.

Как позже прокомментировал в кулуарах Мажилиса Атамкулов, ратификация соглашения позволит существенно упростить казахстанцам поездки в Кыргызстан.

- То есть, будет намного проще и быстрее пройти, потому что появляются два пункта пропуска. Летом, особенно на Кордае, бывают огромные заторы. Сейчас мы эти заторы будем снимать. Сегодня были заданы вопросы по модернизации пункта пропуска Кордай - в этом году все это передано на баланс МИИР. В ноябре пройдут уже конкурсные работы, а в 2020 году мы будем фактически полностью проводить работы по модернизации данного пропускного пункта, - пояснил глава ведомства.

Он добавил, что также на пункте Карасу будет построена новая линия перехода границы.

- Кроме того, рядом там пропускной пункт Карасу, через Чу будет построен новый мост, и мы сделаем дополнительную линию для перехода границы. То есть, планируется строительство дополнительного моста через реку Чу. Это позволит разгрузить поток. Сегодня и гражданские лица, и автотранспорт проходят по одному мосту. Также будет еще и дополнительная инфраструктура, - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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