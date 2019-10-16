Есть ли в Казахстане общенациональная идея и что объединяет казахстанцев?

Даурен Абаев призвал говорить о проблемных вопросах, обсуждать их и искать пути решения. Вместо того, чтобы заниматься самообманом, замалчивая реальные проблемы и ждать, что все само собой разрешится.

Есть ли в Казахстане общенациональная идея и что объединяет такое разное многоэтническое и многонациональное население страны, рассказал на республиканской конференции "Духовное согласие – залог единства и стабильности", приуроченной ко дню Духовного согласия, министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент Zakon.kz.

В начале своей речи министр сделал отсылку к словам Нурсултана Назарбаева: "Мир и согласие – это главное завоевание нашей независимости". Он отметил, что сегодня сплоченность казахстанского народа проходит испытание на прочность "на самых разных фронтах". Ведь "в век информационных технологий человеческое сознание меньше всего защищено от влияния деструктивных сил, чья идеология базируется на неприятии иного…"

- Иного этноса, иной веры, иной религии, иного мнения. Картина их мира соблазнительно проста: есть хорошая вера или нация, а есть все остальные. И молодежь, чье неокрепшее сознание не научено выявлять демагогию и волюнтаризм в сладких речах, льющихся на закрытых встречах, митингах, проповедях или в прямом эфире Youtube, часто попадает в эти сети. Что мы получаем в результате? Мы получаем столкновения на этнической почве, получаем сотни семей, возвращенных с фронтов далекой Сирии, получаем теракты, унесшие жизни ни в чем не повинных людей, - пояснил чиновник.

Он призвал говорить о проблемных вопросах, обсуждать их и искать пути решения. Потому как "нельзя заниматься самообманом, замалчивая реальные проблемы и ждать, что все само собой разрешится".

- Давайте спросим себя: что можем мы противопоставить идеологии насилия? Думаю, ответ очевиден: только идеологию взаимного уважения и солидарности, идеологию единства. Я знаю и хорошо понимаю, что само слово "идеология" стало серьезным раздражителем общественного мнения. Ведь это вопрос, в котором почти каждый считает себя экспертом, - продолжил Абаев.

Он привел три самые популярные позиции, касающиеся казахстанской идеологии:

Первая – в современном мире идеология не нужна, и это пережиток индустриальной эпохи.

- Я готов возразить. Здесь принципиально важно понять: да, в том виде, в каком она существовала в прошлом веке, идеология уже невозможна. Изменилось общество и его запросы, преобразилось государство, стали совершенно иными каналы коммуникаций между ними. Схема, когда централизованно диктуются модели поведения на всем протяжении жизни, от детского сада до пенсионного возраста, уже не работает. Но это не означает, что идеологии нет. Ведь без общенациональной идеи страна превращается в территорию, а народ – в население, - сказал министр.

Как показывает практика, самыми устойчивыми оказываются те страны, у которых при всем многообразии взглядов и убеждений есть единое "ядро".

- Образно говоря, каждый имеет собственное представление о том, как и куда нужно идти, но при этом каждый смотрит на одни и те же звезды. Значит, в итоге мы придем к единому знаменателю. Сила такой идеологии в том, что это не надстройка над национальной идентичностью. Она – ее неотъемлемая часть, - разъяснил свою позицию Абаев.

Вторая популярная позиция – идеология нужна, но в Казахстане ее нет. Это высказывание, по словам министра, результат серьезного упрощения. Он отметил, что идеология работает только тогда, когда отражает глубинные общественные интересы. А высшее искусство государственной стратегии в том, чтобы определить эти чаяния и положить их в основу управления, объединив народ.

- В Казахстане такая задача была успешно решена Назарбаевым, выстроившим систему национальных принципов. О каких принципах идет речь? Прежде всего, это социальная гармония. Ее составляющие – мир и общественное согласие, взаимное уважение и солидарность. Согласие не подразумевает, что все должны иметь одинаковую точку зрения. Оно означает, что все, даже самые сложные вопросы общественного развития, должны решаться исключительно за счет обсуждений и компромиссов, а не конфликтов, которые не допустимы ни под каким предлогом, - пояснил он.

Еще один принцип – это национальное единство. Он обратил внимание, что единая нация - это не просто единый язык, культура или традиции. Единая нация – это единые цели и устремления. Распри и раздоры всегда опасны для общества, а для молодой страны с полиэтничным и многоконфессиональным обществом - вдвойне.

- Вместе с потерей единства общество утрачивает жизненную силу на пути к своей цели, - добавил он.

Третья позиция – в Казахстане идеология есть, но она заражена вирусом социального инфантилизма, неподчинения правилам и законам, эгоизмом, неорганизованностью и многими другими классическими ярлыками, которыми так часто обвешивают наш народ.

- Мы все хорошо понимаем, как опасно попасть в ловушку самоуспокоения. Поэтому наши действия, сама наша жизнь должна сопровождаться здоровой рефлексией. Мы понимаем, что мы не идеальны. И именно поэтому в стране ведется большая работа по модернизации общественного сознания. "Рухани жангыру" - это не ренессанс традиционной культуры, как думают некоторые, это не план мер по консервации архаики. Нет. Это работа по привитию ценностей, актуальных для новой эпохи - бережливости, трудолюбия, ориентированности на результат, расчет только на собственные силы, а не на помощь агашек и татешек, здоровых амбиций, стремления постоянно быть конкурентоспособным и самосовершенствоваться, - сказал он.

Подводя черту свои словам, Абаев добавил, что все вышесказанное не может стать национальной чертой за один день. Этому нужно учиться, системно и постоянно. А потому призвал религиозных лидеров, как людей, ежедневно работающих с населением, также включатся в работу по модернизации сознания.

- Мне хочется верить, что и сегодня мы с вами собрались не зря. Пусть эта конференция будет насыщенной и плодотворной. Пусть дискуссии и полемика делают нас с вами ближе к правильным ответам на очень непростые вопросы, - заключил он.

С Дауреном Абаевым согласился и заместитель акима столицы Бактияр Макен, он отметил, что казахстанское общество должно идти в ногу со временем по всем направлениям. В своей речи Макен сделал отсылку к словам президента Токаева о том, что сегодня "большую роль в развитии взаимопонимания играют различные религиозные объединения, которые ежедневно вносят свой вклад в укрепление единства, стабильности и процветании народа Казахстана".

18 октября 1992 года на Первом Всемирном конгрессе духовного согласия Нурсултан Назарбаев особо подчеркнул, что День духовного согласия войдет в историю независимого государства как день моратория на конфликты и столкновения, день поиска примирения, день милосердия и помощи ближнему.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!