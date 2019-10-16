По мнению эксперта, довольно сложно найти приемлемые пути решения в вопросе защиты авторских прав в сети, так как уровень пиратства в интернете довольно высокий.

Казахстан рассматривает опыт США в вопросе защиты авторских прав в интернете, сообщил на семинаре "Защита авторских и смежных прав в сети Интернет: проблемы и перспективы" директор департамента по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Меиржан Тулепов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Зарубежный опыт огромен, мы основной опыт берем США и стран Европы. Сейчас у них есть специальный орган – центр по защите прав интеллектуальной собственности. У нас он существует при министерстве юстиции, но сам центр в США и его возможности они колоссальные. Там есть сотрудники, задействованные именно по конкретному расследованию дел, что нельзя сказать о казахстанском опыте. У нас такого нет. Этот опыт рассматривается и обсуждается возможность введении, - сообщил на семинаре Тулепов.

Он добавил, сам вопрос в сфере защите авторских прав в интернете для Казахстана новый и возрастанием уровня цифровизации становится более актуальным.

Как отметил начальник отдела стран Кавказа, Центральной Азии и Восточной Европы, Департамент стран с переходной и развитой экономикой, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) Илья Грибков довольно сложно найти приемлемые пути решения данной проблемы, поскольку по некоторой статистике уровень пиратства в интернете довольно высокий.

- Есть разные примеры борьбы с незаконным скачиванием. Во Франции в случае незаконного скачивания пользователем какого-то нелегального контента, ему выключают интернет. Другие страны, как Швейцария избирает более сбалансированный подход. Они еще исследуют данное направление, поэтому отключения нет. В Германии накладываются большие штрафы. Абсолютно разный опыт, но каждая страна должна прийти к чему-то своему, - объяснил эксперт.

По его словам, универсального средства в этом направлении нет, и единственное, что может помочь – распространение знаний об интеллектуальной собственности, повышение культуры населения, его отношение по защите авторов. Это основное, что может помочь.

- По региону Центральной Азии и Казахстану есть единственная позитивная тенденция к сокращению нарушений в области интеллектуальной собственности. По региону, например, ранее было рынков, точек, где продавались пиратские диски. Сейчас, если пройтись по улицам, то вряд ли такое можно найти. Сейчас, конечно, чаще такое скачивается напрямую с интернета. Но пользователи, которые используют диски, предпочитают покупать оригинальную продукцию. Борьба, проводимая различными ведомствами, также положительно влияет на то, что исчезает нелегальный контент, - подчеркнул Илья Грибков.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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