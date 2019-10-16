Чем опасны смартфоны для здоровья

Главное - подходить к их использованию с умом.

Впервые периодическую потерю зрения из-за частого использования смартфона диагностировали у британского пациента три года назад. Позже специалисты объяснили, как именно гаджеты могли спровоцировать слепоту. Зависание в телефоне чревато и другими серьезными последствиями для организма, передает РИА Новости.

Ослепнуть на один глаз

Зимой 2016 года в Великобритании сразу две женщины обратились к врачам с жалобами на периодическую потерю зрения. Пациентки жили в разных частях страны, но симптомы у них совпадали. В обоих случаях зрение пропадало только в одном глазу и максимум на 15 минут, но происходило это практически ежедневно. Осмотр глаз, включая оптическую когерентную томографию сетчатки, МРТ головы и анализ крови на уровень витамина А ничего не дали. По всем показателям пациентки были абсолютно здоровы.

Выяснилось, что обе женщины каждую ночь подолгу читали с экрана смартфона, лежа на боку в темноте. При этом один глаз оказывался прикрыт подушкой. Исследователи из Лондонского городского университета, заинтересовавшись этими случаями, предположили, что причина слепоты — асимметричная световая адаптация. Иными словами, один глаз приспосабливается к резкому переходу от темноты к свету, а второй — нет.

Эксперименты, в ходе которых добровольцы длительное время смотрели в смартфон только одним глазом, подтвердили догадки ученых. Выяснилось, что чувствительность сетчатки глаза, направленного на экран телефона, значительно снижалась, а для ее восстановления требовалось несколько минут. Авторы работы отмечали, что подобная односторонняя слепота не столь безобидна, как может показаться на первый взгляд, и при использовании смартфона лучше смотреть на дисплей обоими глазами.

Смерть клеток

По мнению исследователей из Университета Толедо (США), на зрение плохо влияет синий свет, характерный для экранов смартфонов и компьютеров. При длительном воздействии он в несколько раз опаснее для сетчатки, чем остальной диапазон видимого спектра.

Если ежедневно подолгу зависать в смартфоне, особенно в темноте, можно заработать возрастную макулярную дегенерацию. При этом заболевании в центральном отделе сетчатки — макуле — погибают миллионы колбочек и палочек. Сначала человеку прямые линии начинают казаться волнистыми, потом при чтении некоторые буквы становятся невидимыми, а затем пациенты перестают видеть предметы, на которые смотрят в упор. В то же время боковое зрение может сохраняться.

В гибели колбочек и палочек, скорее всего, виноваты сложные белки хромофоры, присутствующие в сетчатке. Их обязанность — помогать фоторецепторным клеткам чувствовать свет и посылать сигналы в мозг. Некоторые из них (ретиналь А, например) при воздействии синего излучения становятся ядовитыми для окружающих тканей и клеток. Когда ученые в лабораторных условиях совмещали ретиналь А с различными типами человеческих клеток, а затем светили на нее синим светом, она эти клетки убивала. При отсутствии синего света белки никакой опасности для клеток не представляли.

В макуле, помимо колбочек и палочек, присутствует хромофор, помогающий фоторецепторным клеткам чувствовать свет и посылать сигналы в мозг. При воздействии синим светом он становится ядовитым для окружающих клеток.

Рога на затылке

Согласно сразу нескольким работам австралийских ученых, смартфоны стимулируют рост определенных костей черепа. Речь идет о роговидных шипах — костных наростах на задней части черепа, образующихся из-за слишком частых наклонов головы.

Дело в том, что большинство людей, используя смартфон, непроизвольно наклоняют голову вперед — поближе к экрану. При этом вес тела переносится с позвоночника на мышцы задней части головы. В результате в сухожилиях и связках начинает расти кость — роговидный шип. В норме он не должен превышать трех миллиметров. Но почти у 41 процента добровольцев в возрасте до 30 лет (всего в рамках исследования осмотрели 1200 человек, из них 300 — в возрасте от 18 до 30 лет) его размер — от десяти до 31 миллиметра. Причем чаще эти "рога" встречались у мужчин.

Раньше такие костные наросты были характерны в основном для пожилых людей, большую часть жизни занимающихся тяжелой физической работой. Они, как правило, сопровождались хроническими головными болями, а также неприятными ощущениями в области шеи и позвоночника. Роговидные шипы, обнаруженные у молодых добровольцев, никакого дискомфорта им не доставляли. А в более старших возрастных группах эти костные наросты встречались гораздо реже.

Дополнительные исследования показали, что роговидные шипы — результат возросшей нагрузки на мышцы шейно-черепного отдела, а не генетическая болезнь или последствия перенесенных травм. Учитывая возраст обладателей рогов, единственный вариант, при котором им пришлось бы часто и подолгу держать голову слегка наклоненной вперед, — использование смартфонов, предполагают ученые.

Костный нарост на нижней части черепа, возникший у пациента из-за частого использования смартфона

Уставший мозг

Согласно исследованию сотрудников Рутгерского университета (США), смартфоны плохо влияют на мозговую активность. Если рабочий перерыв провести, уткнувшись в мобильное устройство, то мозг не отдохнет, а продуктивность его дальнейшей работы только ухудшится.

Исследователи попросили 414 студентов решить 20 задачек. На это отводилось несколько часов, в течение которых можно было сделать один перерыв. Свободное время разрешалось провести с телефоном, компьютером или тетрадями. Также можно было отказаться от перерыва.

Хуже всего с работой справились добровольцы, отдыхавшие со смартфонами в руках. В среднем им требовалось на 19 процентов больше времени, чтобы справиться с задачами, не решенными до перерыва. При этом они разгадали на 20 процентов головоломок меньше, чем остальные участники исследования, а в конце опыта чувствовали себя наиболее уставшими.

Впрочем, о зависимости от смартфонов (наподобие наркотической или игровой) пока говорить рано, считают исследователи. А значит, негативное воздействие гаджетов на организм вполне можно регулировать. Главное — подходить к их использованию с умом.

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