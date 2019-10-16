Депутат просит пересмотреть правила биржевой торговли угля

За последние пару лет к ответственности за ценовые сговоры привлечены 49 поставщиков угля и одна угледобывающая компания.

За секунду с участием только одного брокера 6 компаний скупили без остатка 566 тысяч тонн угля. Такой пример привел в своем депутатском запросе мажилисмен Павел Казанцев. На его взгляд, это вряд ли возможно без предварительной договоренности между ними, передает корреспондент Zakon.kz.

- В октябре 2017 года депутатами был направлен запрос в министерство национальной экономики РК с требованием разобраться в механизме формирования цен на коммунально-бытовой уголь и ответить на вопрос - почему на угольном разрезе товар стоит 3,5 - 5 тысяч тенге за тонну, а, пройдя через "сито" посредников, конечному потребителю реализуется по цене 14-22 тысячи тенге за тонну. Министерством были инициированы соответствующие расследования, которые подтвердили, что в схеме поставок угля от недропользователей до коммунально-бытовых потребителей задействована многоуровневая посредническая структура, а между угледобывающими компаниями и оптовыми поставщиками угля существует ценовой сговор. Все эти факторы и являются причинами высоких цен на уголь, - сказал Казанцев, оглашая депутатский запрос на имя министра национальной экономики.

Он напомнил, что по итогам этих расследований за 2017-2018 годы к ответственности за ценовые сговоры привлечены 49 поставщиков угля и одна угледобывающая компания, общая сумма штрафа составила 338 млн тенге.

- Наряду с этим правительством был предпринят ряд мер по недопущению ценового сговора и устранению непродуктивных посредников в цепочке поставок. Торговля углем переведена на биржи. Формально созданы все условия для того, что бы ценообразование происходило рыночным путем. Однако от перемены мест слагаемых сумма не изменилась, "воз и ныне там". Цена на уголь продолжает формироваться под воздействием посреднических структур, теперь в том числе и на самой товарной бирже. Комитет по защите и развитию конкуренции РК, анализируя рынок угля, привел пример торговли на бирже, когда за секунду с участием только одного брокера 6 компаний скупили без остатка 566 тысяч тонн угля, что вряд ли возможно без предварительной договоренности между ними, - указал депутат.

Таким образом, по его мнению, действующие правила биржевой торговли позволяют предприятиям посредникам, не имеющим зачастую даже материально-технической базы (складов хранения, железнодорожных подъездных путей) скупать очень крупные объемы угля и тут же, на самом разрезе, продавать его по цене в два раза дороже.

- В итоге, для конечного потребителя с учетом остальных оптово-розничных продавцов и транспортных расходов, цена по-прежнему увеличивается в три-четыре раза. Сегодня Казахстан входит в первую десятку крупнейших угледобывающих стран мира. На долю коммунально-бытовых производителей приходится всего 15% от общей добычи. В стране нет дефицита угля. Цены на уголь не регулируются государством, есть все предпосылки к тому, что бы он покупался и продавался нашим гражданам по справедливой рыночной цене. Но по причине наличия посреднических звеньев, механизмы рыночного ценообразование, мягко говоря, срабатывают плохо, - считает Казанцев.

В связи с этим мажилисмен предлагает предпринять госоргану ряд мер.

- Руслан Ерболатович, учитывая острую социальную значимость поставок угля населению по справедливой цене, считаем необходимым обеспечить прозрачность и максимальную конкуренцию среди первичных оптовых покупателей угля; пересмотреть правила биржевой торговли на предмет исключения антиконкурентных соглашений между участниками биржи; предусмотреть иные механизмы, исключающие влияние посреднических звеньев на формирование конечных цен для бытовых потребителей коммунального угля, - заключил парламентарий.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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