"Канело" вновь заявил о нежелании в третий раз драться с Головкиным

При этом сам мексиканец признает себя победителем обеих противостояний.

Чемпион мира в среднем весе по версии WBA Super Сауль "Канело" Альварес в очередной раз заявил, что не намерен в третий раз выходить на ринг против Геннадия Головкина, так как считает, что доказал все в предыдущих двух боях, пишет Sports.kz.

Первый поединок боксеров завершился вничью, а во втором судьи отдали победу "Канело". При этом сам мексиканец признает себя победителем обеих противостояний.

- Когда спортсмен переживает свой момент величия, всегда есть люди, которые не согласны с тем, что вы делаете, которые не поддерживают вас. Но это нормально, это часть процесса любой успешной личности. Я не придаю большого значения негативным вещам, которые обо мне говорят. Я принимаю это как мотивацию, потому что иногда люди судят, не понимая бокс. Я был очень рад выиграть наш поединок после всех тех вещей, что говорил в мой адрес тренер Головкина [Абель Санчес], потому что это то, что дает возможность закрыть рот ему и всем остальным, кто говорил - в конце концов это того стоило. Головкин будет и дальше говорить обо мне, но наше соперничество уже закончено. Для меня он не представляет какого-либо вызова, - цитирует Альвареса Boxingscene.com.

Ранее Альварес заявил, что Головкин - это хороший бизнес. И если на него выйдут с привлекательным предложением, возможно, он согласится на третий бой. До этого "Канело" отказался от третьего боя с Головкиным в сентябре.

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