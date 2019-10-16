Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В столице и ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

Вероятность шторма 90-95%/

Фото : pixabay.com16 октября 2019, 15:08

В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

В Нур-Султане 17 октября сохраняется ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Восточно-Казахстанской области 17 октября ожидаются местами сильные осадки (преимущественно дождь) туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Усть-Каменогорске 17 октября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Семее 17 октября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области 17-18 октября местами ожидается туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с, днем 18 октября порывы 25 м/с.

В Петропавловске днем 17-18 октября ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. 18 октября ожидается гололед. Вероятность шторма 90-95 %

В Костанайской области 17 октября местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с.

В Костанае 17 октября ожидается ветер северо-западный, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%/


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты