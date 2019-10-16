В столице и ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

Вероятность шторма 90-95%/

В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

В Нур-Султане 17 октября сохраняется ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Восточно-Казахстанской области 17 октября ожидаются местами сильные осадки (преимущественно дождь) туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Усть-Каменогорске 17 октября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Семее 17 октября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области 17-18 октября местами ожидается туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с, днем 18 октября порывы 25 м/с.

В Петропавловске днем 17-18 октября ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. 18 октября ожидается гололед. Вероятность шторма 90-95 %

В Костанайской области 17 октября местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с.

В Костанае 17 октября ожидается ветер северо-западный, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%/

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