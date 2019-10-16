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Горит открытым пламенем. В Таразе загорелась многоэтажка

Жильцов дома эвакуировали.

Фото : пресс-служба КЧС МВД РК16 октября 2019, 16:09

Крыша дома загорелась в Таразе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Инцидент произошел сегодня, 16 октября. В 15:30 на пульт "101" Тараза поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в мкр. 2.

- К моменту прибытия первого пожарного расчета в 15:34 происходило горение открытым пламенем кровли на ориентировочной площади 100 кв.м. - сообщили в КЧС.

Жильцов дома эвакуировали.

В ликвидации задействованы 46 человек личного состава и 9 единиц пожарной техники ДЧС. Сотрудниками полиции произведено оцепление территории дома.


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