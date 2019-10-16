В Павлодарской области расширяют сеть реабилитационных центров

Дополнительный корпус примыкает к действующему реабилитационному центру для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Теперь получать социально-медицинскую и психолого-педагогическую помощь смогут 110 маленьких пациентов, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Дополнительный корпус открыли при реабилитационном центре для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Раньше в помещениях корпуса находилась детская техническая школа. После ремонта здания управление образования собиралось создать на ее месте ясли-сад. В июле многодетные матери обратились к акиму области Булату Бакауову с просьбой открыть дополнительный корпус для реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Глава региона обещал рассмотреть вопрос и обсудить его с мамами маленьких пациентов.

Дополнительный корпус примыкает к действующему реабилитационному центру для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Расширение соцучреждения позволит пройти лечение 110 детям, тогда как раньше учреждение могло вместить всего 62 пациентов. Благодаря новому корпусу, увеличится срок реабилитации детей. Аким области Булат Бакауов, который стал одним из первых посетителей обновленного корпуса, отметил, что в год проходить реабилитацию будут больше 300 детей. По словам главы региона, расширение центра позволило решить несколько проблем.

- Те мамы, которые самостоятельно занимались со своими детьми, смогут приводить их сюда и выйти на работу, - заявил Булат Бакауов. - Кроме того, мы открыли 30 новых рабочих мест и повысили мощность центра. Мы обязательно продолжим работу, чтобы обеспечить качественной реабилитацией и другие категории детей, которые нуждаются в специальном уходе. Как сообщил директор центра Бейбут Шакабаев, реабилитацию пациенты проходят бесплатно. Ребята посещают кабинеты физиотерапии и трудотерапии, для занятий в корпусе есть бассейн.

Центр работает в полустационарном режиме: родители привозят детей утром, вечером забирают. Пациенты из дальних районов находятся в учреждении круглосуточно. Ночью дежурят санитарки и медсестры.

Всего в области насчитывается 2635 детей с ограниченными возможностями, из них 489 - с нарушением опорно-двигательного аппарата. По данным центра, в 2018 году специальные соцуслуги получил 181 ребенок, а за 10 месяцев этого года - 152.

За время работы центра 43 воспитанника научились самостоятельно передвигаться, 15 – самостоятельно сидеть, 30 – пытаются ходить. Из общего количества детей 12 стали посещать детские сады, 22 – общеобразовательные школы, 19 обучаются в высших и средних профессиональных учебных заведениях. У пяти пациентов снята инвалидность.

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