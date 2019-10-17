Ежедневно в офисах ЕНПФ оказывается порядка 13 тысяч различных услуг

Продолжается системная работа по развитию пенсионных услуг.

ЕНПФ работает во всех регионах Казахстана, предоставляя доступные пенсионные услуги населению. За 9 месяцев 2019 года оказано порядка 12 млн услуг. Более 80 процентов из них предоставляется дистанционно – посредством сайта enpf.kz, мобильного приложения, терминалов самообслуживания ЕНПФ и портала электронного правительства egov, передает пресс-центр АО "ЕНПФ".

Однако многие казахстанцы по-прежнему предпочитают личное обращение к специалистам Фонда. С января по октябрь в офисах ЕНПФ и в ходе выездного обслуживания было совершено порядка 2,3 млн операций. Ежедневно в среднем 13 тысяч услуг оказывается в офисах ЕНПФ.

Чаще всего люди обращаются для изменения личных реквизитов, необходимых, к примеру, для получения выписки. С начала года по этому вопросу зафиксировано более 570 тысяч обращений. При этом 85% операций по этой услуге проведено именно в офисах ЕНПФ. Также вкладчики обращаются за изменением способа информирования, выбирая интернет. Таких вкладчиков за 9 месяцев обратилось порядка 350,5 тысяч человек, 86 % - именно в офисы фонда. Еще одним поводом для обращения в ЕНПФ является получение выплат. Напомним, пенсии по возрасту с октября 2018 года оформляются единым заявлением, которое подается в ЦОН Государственной корпорации "Правительство для граждан". Однако остались другие виды выплат из ЕНПФ, по которым обратились более 71 тысячи человек. При этом 99% потенциальных получателей предпочитают личное обращение в офис фонда.

Нагрузка на все офисы обслуживания ЕНПФ и каждого сотрудника постоянно анализируется. На основе автоматизации деятельности, развития электронных услуг, сокращения части операционных подразделений, роста производительности труда продолжается системная работа по развитию услуг, оптимизации расходов, повышению эффективности работы ЕНПФ.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений.

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