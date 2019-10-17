Рисковали жизнями за правду: Бежавших из Китая казахов могут экстрадировать обратно

Причиной бегства они указали притеснения со стороны властей.

Этнических казахов, которые проникли в нашу страну из Китая, могут экстрадировать обратно. Об их дальнейшей судьбе рассказали в общественном объединении "Атажұрт ерік-тілері". Сейчас Мурагер Алимулы и Кастер Мусакан находятся в Зайсане, их обвиняют в незаконном пересечении госграницы. Причиной бегства мужчины называли притеснения со стороны властей Поднебесной. Они просили политического убежища, передает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

Мурагера Алимулы и Кастер Мусакана задержали 14 октября в Алматы, сообщил их адвокат. За два часа до этого мужчины выступили на пресс-конференции в бюро по правам человека. Журналистам они рассказали о притеснениях по расовому и религиозному признакам. На территории Китая беженцы оставили семьи. Этнических казахов в соседней стране якобы держат годами в исправительных лагерях.

Мурагер Алимулы и Кастер Мусакан:

- Там и молодые девушки, и юноши, и старики. Задерживают по разным причинам, могут за проведение мусульманских обрядов. У нас не было другого выхода. Мы рисковали жизнями, чтобы рассказать правду.

В тот же день мужчин пригласили в управление пограничной службы КНБ, а уже оттуда увезли в Зайсан для проведения следственных процедур. В Комитете нацбезопасности сообщили, что расследование проводится при полном соблюдении прав подозреваемых.

Пограничная служба КНБ РК:

- Начато досудебное расследование по статье 392 УК РК "Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан" в отношении граждан Китая Мурагера Алимулы и Кастер Мусакана. Они были приглашены в региональное управление "Шыгыс" в Алматы для выяснения обстоятельств перехода границы. В процессуальном порядке не задерживались, мера пресечения им не избиралась. Алимулы и Мусакан добровольно остались в расположении "Шыгыс", где им были предоставлены питание и ночлег.

Кроме этого, в КНБ отметили, что один из подозреваемых уже пересекал незаконно границу, чтобы уклониться от уголовного преследования за конокрадство в 2006 году. Тогда Кастера Мусакана выдворили из страны. Руководитель общественного объединения "Атажұрт еріктілері" считает, что и в этот раз беженцев экстрадируют в Китай.

Бекзат Максатханулы, руководитель ОО "Атажұрт еріктілері":

- К сожалению, из нашей страны их, скорее всего, экстрадируют в Китай. На самом деле, много этических казахов хотят вернуться на историческую родину, обращаются к нам, хотя есть международные пакты, которые дают право беженцу получить убежище и защиту страны, куда он бежал от опасности. Почти 3,5 млн казахов просят помощи у нашего правительства, они все находятся под давлением.

Адвокат беженцев же надеется на лучшее. По мнению Бауыржана Азанова, наше законодательство может освободить этнических казахов из Китая от уголовной ответственности.

Бауыржан Азанов, адвокат:

- Поскольку наше действующее законодательство ориентируется на принципы гуманизма, уважения к правам, интересам и свободам человека и гражданина, я думаю, что наше государство, а также судебная система имеют возможность всегда в любое время их освободить от уголовной ответственности. Поскольку они здесь находятся не по собственной воле, насколько я понял. Они спасали свои жизни.

В управлении координации и соцпрограмм ВКО рассказали и о легальном способе переезда из Китая в Казахстан. Только в этом году по программе переселения новый старый дом в нашей стране обрели больше 130 семей. Им предоставили субсидии, покрыли расходы на аренду жилья и оплату комуслуг.

Дана Кабдулина, главный специалист отдела миграции управления координации занятости и соцпрограмм ВКО:

- Никому не отказали мы, принимаем в основном к нам едут из КНР, потому что у нас вот граница. И из Монголии. Сейчас действует временная акция до конца года, чтобы получить, кто не мог получить в упрощенной форме гражданство. Сейчас действует акция, мы продлеваем статус оралмана, и 563 человека уже получили продление и сдали на гражданство, чтобы получить гражданство в упрощенной форме.

В отделе миграции рассказали, что процедура переезда проста. Необходимо пересечь границу, обратиться в миграционную полицию и сдать документы по программе переселения в ЦОН. Кроме этого, до конца года можно получить и гражданство Казахстана по упрощенной форме. Единственным барьером на выдачу визы на выезд из Китая является наличие каких-либо правонарушений. Так что беженцам, незаконно пересекающим границу, остается только надеяться на получение политического убежища.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!