Родные погибшей в СКО школьницы не верят в суицид

Окончательно все расставить по местам должно следствие. В данный момент, по словам стражей порядка, все указывает на суицид.

В городе Булаево на севере страны в котловане утонула 17-летняя школьница. В полиции считают, что девушка сама свела счеты с жизнью. Родители погибшей в эту версию категорически не верят, считая, что их ребенок не мог совершить самоубийство, передает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

Поиски шли всю ночь. Никто и подумать не мог, что всегда позитивная 17-летняя девушка с огромными планами на жизнь может решиться на такой отчаянный поступок, как самоубийство.

Гордость школы, надежная подруга и любимица учителей. Позади - огромное количество выигранных олимпиад, дипломов и грамот. Впереди, как всем казалось, большие перспективы. Катя, так звали девушку, мечтала стать психологом. Директор школы, где училась Екатерина, едва сдерживает слезы.

Лилия Черказьянова, директор школы:

- Вы находитесь в их классной комнате. Ее место - либо первая парта, либо здесь, либо здесь, потому что по жизни она была активным, светлым человеком. Она была заводилой.

Катя пропала 2 дня назад. Ничто не предвещало беды. Девушка была как обычно весела, гуляла с подругами. Но распрощавшись с ними, домой не пошла. До котлована, где ее потом найдут, минимум час пешим ходом.

Убитые горем родители не верят, что их дочь могла добровольно свести счеты с жизнью.

Наталья Понамарева, мать погибшей:

- Я не верю в это. Не верю, что дочь моя самоубийство совершила. И не будет этого. Никогда - я никогда не поверю.

- Сергей Понамарев, отец погибшей:

- Я не могу поверить, что она могла самоубийство сделать сама. В это просто никто не верит. Школа, даже сам директор.

Подозрительных знакомых у Кати не было, говорят родители. Девочка дисциплинированная и очень открытая - она всегда делилась с матерью своими переживаниями. Рассказала и о недавнем расставании с парнем. Встречались молодые люди примерно год и разошлись вполне спокойно. Ситуация, если и повлияла на моральное состояние девушки, внешне это никак не проявлялось.

Салтанат Арипхан, заместитель акима района Магжана Жумабаева:

- Настроение у нее улучшилось, она часто спрашивала у подруг, как настроение, все было в порядке.

Ничего не сулило того, что спровоцировало данную трагедию. Окончательно все расставить по местам должно следствие. В данный момент, по словам стражей порядка, все указывает на суицид.

Мадина Балгашукова, руководитель пресс-службы ДП СКО:

- Верхняя одежда и сотовый телефон были на берегу котлована. Вскрытие показало отсутствие признаков криминального характера. Данный факт внесен в едины реестр досудебных расследований по части 3 статьи 105 УК РК "Доведение до самоубийства".

Родители надеются на тщательное расследование гибели их ребенка. В этом году Катя должна была окончить школу. Для родных и близких она навечно останется в памяти той бойкой девочкой, что всегда улыбалась и не боялась проблем.

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