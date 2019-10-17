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В гараже в Оренбурге нашли 4000 казахстанских черепах

Рептилий прятали в мешках.

Фото : pixabay.com17 октября 2019, 01:12

Контрабандную партию среднеазиатских черепах обнаружили в Оренбурге, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Больше 4000 рептилий привезли из Казахстана и прятали в мешках в гараже. Живой груз планировали продать. На предпринимателей уже завели уголовное дело.

В Россию черепах ввезли незаконно. У продавцов не оказалось разрешительных документов и ветпаспортов. Сейчас оба задержаны. Они пришли проверить контрабандный груз и столкнулись с оперативниками. Оказалось, одна из подозреваемых приехала в Россию из Средней Азии. Уже на допросе продавцы пояснили: они просто хотели заработать. Но вместо этого могут получить серьезный срок.

Среднеазиатские сухопутные черепахи занесены в Красную книгу России. К слову, пресмыкающиеся не пострадали, их временно передали ветеринарному факультету.


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