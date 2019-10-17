Детям-инвалидам Павлодарской области не хватает колясок

Также острый дефицит ортопедической обуви, корсетов, слуховых аппаратов и других средств.

В Павлодарской области люди с ограниченными возможностями пожаловались на нехватку колясок, ортопедической обуви и других средств. Некоторые говорят, что не могут попасть в санаторий. Тем временем в оздоровлении нуждаются более двух с половиной тысяч жителей области. Однако на деле курортными местами не обеспечили и половины, передает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

Елена Юрченко защищает права людей с особыми потребностями. Их она знает не понаслышке. Сама передвигается на коляске. По словам женщины, павлодарским инвалидам остро не хватает колясок, главным образом - детям. Причина - нехватка финансирования.

Елена Юрченко, председатель общества инвалидов "Сострадание":

- Закладывается средств очень мало. Изначально их закладывается меньше, чем есть в этом потребность. С чем это связано, я, конечно, не знаю. Нашим депутатам виднее и в акимате.

Елена рассказала, что далеко не всем инвалидам акимат может оплатить санаторно-курортное лечение. И уже много лет. Недостаточно денег и на услуги инва-такси. Также острый дефицит ортопедической обуви, корсетов, слуховых аппаратов и других средств. В акимате признались - денег на всех не хватает.

Гульнара Камалова, зам. руководителя управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области:

- В этом году на все, про все из областного бюджета было выделено 255 миллионов. Естественно, у нас не хватает средств на санаторно-курортное оздоровление. Если у нас нуждаются в услугах оздоровления более 2500 лиц с инвалидностью, то мы в этом году обеспечили около 1000 человек.

В регионе только в спецноутбуках и читающих машинах для незрячих нуждаются свыше 500 человек. Чиновники говорят, вопрос на контроле. Но проблема почему-то не решается. На днях акимат выделил дополнительно 84 миллиона тенге. В натуральном выражении это около 300 кресел-колясок. Другое дело - как на них передвигаться. В городе мало инфраструктуры для инвалидов. Высокие бордюры, ямы и лужи. Нет пандусов и подъемников. Одним словом, для инвалидов все дороги закрыты. Возможно, местные власти ждут, когда инвалиды возьмут пример с пенсионера из Красноярска. Владимир Журат не смог убедить мэра города сделать тротуар пониже. И сам взял в руки кувалду.

Владимир Журат, инвалид:

- Когда прокладывали только асфальт, я уже ему говорил, спорили мы с ним: "Делайте на ноль для пешеходов, для мамаш с колясками, для таких, как я, инвалидов". - Нет, пять сантиметров. Я говорю: "Откуда вы взяли эти 5 сантиметров?"

Тем временем, в Павлодаре по поручению акима области создали рабочую группу для решения проблем инвалидов. Планируют перейти на покупку более дорогих средств. Например, детям с ДЦП - покупать высококачественные коляски из Польши. Для этого намерены привлекать спонсоров. Опять же вопрос, по каким дорогам будут ездить эти суперсовременные средства.

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