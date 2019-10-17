Клиенты кирпичного завода Алматы ночуют у здания в ожидании товара

Они уже несколько месяцев не могут забрать купленные стройматериалы.

В Алматы продолжают скандалить клиенты компании по производству кирпича. Два дня назад люди требовали встречи с руководством фирмы. Они жаловались, что уже несколько месяцев не могут забрать купленные стройматериалы. Чиновники пообещали решить вопрос в кратчайшие сроки. Люди снова пришли за своим товаром. Но получили его не все. Возле складов образовалась очередь, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

За стройматериалом многие клиенты производственной компании приехали еще рано утром. Некоторые и вовсе ночевали у ворот. К хранилищам они пригнали спецтехнику. Но обещанные кирпичи со склада получили только несколько человек. Люди говорят, за час удалось загрузить всего около трех машин.

Кайрат Торекальдиев:

– Я сюда приехал ночью и думал, что с утра заберу оставшийся стройматериал. Часть нам удалось отгрузить. И теперь снова закрыли ворота и ничего не отдают, и ничего не объясняют. Сейчас пытаемся встретиться с директором компании «Даур Капитал». Он же обещал нам все отдать через два дня, и что-то снова у них там произошло? Никто не говорит, сидим и просто ждем.

Чтобы избежать давки и неразберихи, клиенты составили список. Они надеялись, что так удастся быстрее вывезти стройматериалы. Но не получилось. Спустя час ворота вновь закрыли, а людей попросили подождать. К слову, караулить руководство у офиса компании клиенты и рабочие начали еще два дня назад. Одни требовали товар, другие – зарплату. Последним задолжали около 10 миллионов. Сегодня сотрудники все-таки забрали заработанные деньги.

Берик Алимов, руководитель отдела по развитию предпринимательства и промышленности Турксибского района г. Алматы:

– Как ранее было озвучено, в течение нескольких дней все будет выдано.

– Понимаете, мы за манипулятор и его простой платим по 5 тысяч тенге. У меня там их два стоит, и я попадаю на деньги свои, и это еще плюс то, что у меня стройка стоит.

– Я вас понимаю, но тут такой промежуток получился, что у них между собой гражданско-правовые отношения. И мы туда лишний раз тоже лезть не можем. Но мы уже пришли к определенным договоренностям.

Чиновники пообещали клиентам компании, что товар всем отдадут в полном объеме. Правда, сколько еще придется отстоять в очереди, неизвестно. Собравшиеся потребовали ускорить процесс.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!