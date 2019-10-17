Дело 23-летней давности о пропаже мальчика в Семее приняло неожиданный оборот

Пятилетний мальчик исчез с территории детского санатория близ Семипалатинска летом 1996 года.

В Семее дело 23-летней давности о похищении ребенка приняло неожиданный оборот. Родной дядя мальчика, который не теряет надежды увидеть племянника живым, назвал руководству города его нынешние имя, фамилию и место жительства. Об этом пишет газета "Экспресс-К".

Пятилетний Ержан Суюнжанов исчез с территории детского санатория "Сосна" близ Семипалатинска летом 1996 года. Тогда к поискам ребенка были привлечены не только полиция, но и армия, а также сотни волонтеров. Сосновый бор вплоть до границ соседней Павлодарской области шаг за шагом прочесывали кинологи с собаками, обследовали с вертолета. Однако мальчик словно в воду канул.

Все это время родной дядя ребенка Даниал Суюнжанов не теряет надежды его найти. Мужчина уверен: его племянника целенаправленно выкрали, он воспитывался в чужой семье и сегодня проживает под чужими именем и фамилией в другом городе. Не видят мальчика умершим и многочисленные экстрасенсы, к которым он обращался. Недавно житель Семея побывал у московской ясновидящей. Она назвала казахстанцу не только новые паспортные данные его племянника, но и предполагаемое место жительства. Об этом мужчина рассказал на приеме у акима города.

Его зовут Дамир Алиев, он проживает в Новосибирске. Он окончил университет в Алтайском крае, владеет двумя языками и уже несколько раз приезжал в Казахстан.

Присутствовавшее на приеме руководство городского управления полиции пообещало изучить появившуюся информацию и на ее основании отправить официальный запрос своим коллегам из России.

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