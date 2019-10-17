В работе Youtube произошел массовый сбой
Сбой произошел в четверг около 05:42 по времени Нур-Султана.
Фото : Pixabay17 октября 2019, 07:58
Пользователи YouTube жалуются на сбой в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, передает Zakon.kz.
В частности с проблемой столкнулись жители США, Бразилии, Аргентины, Великобритании, Франции, Германии, Нидерланд, Польши, России и Японии.
Они жаловались на проблемы со входом на сайт, воспроизведением видео и медленную работу.
Сбой произошел в четверг около 05:42 по времени Нур-Султана. Устранить проблему удалось к 07:00.
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