В работе Youtube произошел массовый сбой

Сбой произошел в четверг около 05:42 по времени Нур-Султана.

Пользователи YouTube жалуются на сбой в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, передает Zakon.kz.

В частности с проблемой столкнулись жители США, Бразилии, Аргентины, Великобритании, Франции, Германии, Нидерланд, Польши, России и Японии.

Они жаловались на проблемы со входом на сайт, воспроизведением видео и медленную работу.

Сбой произошел в четверг около 05:42 по времени Нур-Султана. Устранить проблему удалось к 07:00.

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