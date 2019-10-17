Мошенник выманил у матери с больным ребенком 400 тысяч тенге в Нур-Султане

Его приговорили к четырем годам лишения свободы

С 2018 по 2019 год мужчина размещал объявления о продаже земельных участков. Жители столицы, желая приобрести земельный участок в собственность, передавали ему деньги, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

В феврале 2019 года он увидел объявление в Instagram по сбору денежных средств для лечения больного мальчика. Мужчина обратился к матери ребёнка и представившись сотрудником комитета жилья, предложил женщине помощь в лечении ее сына через переоформление земельного участка, который в последующем она, якобы, могла реализовать по прибыльной цене и оплатить сыну лечение. Женщина ответила согласием, и через своего знакомого передала 400 тысяч тенге.

Приговором районного суда №2 Алматинского района мужчина осужден на четырем года лишения свободы.

Этим же приговором суда с него в пользу потерпевших в счет возмещения материального вреда взыскана сумма в размере более трех миллионов тенге.

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