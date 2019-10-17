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Памятную доску самому себе открыл российский чиновник

Памятная доска была повешена на здании районного ОВД.

Фото : pravda35.ru17 октября 2019, 09:03

В Никольске депутат Законодательного собрания Вологодской области Павел Горчаков принял участие в открытии памятной доски, посвященной тем, кто помог построить здание. Об этом пишет "Вологодская правда".

Здание районного ОВД было построено в 2008 году - в этот период Горчаков пребывал в кресле начальника РОВД. "Горчаков искренне считает, что новое помещение у никольских полицейских появилось только благодаря его трудам", - говорится в материале издания.

В свою очередь Павел Горчаков утверждает, что инициатива потратить народные средства на такие странные благодарности принадлежит начальнику УВД области Виктору Пестереву.


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