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Осадки ожидаются почти по всему Казахстану 17 октября

Лишь на западе и юге без осадков.

Фото : kartinki.moy.su17 октября 2019, 09:17

Прогноз погоды на 17 октября распространил РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz.

На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, на большей части пройдут дожди, осадки, на востоке местами сильные, усилится ветер, лишь на западе и юге без осадков.

Местами по республике ожидается туман.

В Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской, Жамбылской местами – туман.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, ночью и утром в Актюбинской областях ожидается местами туман.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях – местами туман, гололед, в Северо-Казахстанской местами – усиление ветра 15-20 м/с.

В Нур-Султане 17 октября будет облачно, +4.

В Алматы будет ясно, +17.


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