Агрессия в человеческой ДНК: Стивен Спилберг снял документальный проект для Discovery Channel

Сериал "Почему мы ненавидим" отправляется на поиски причин враждебного поведения людей.

На протяжении всей истории цивилизации ненависть и конфликты были неотъемлемой частью человеческих взаимоотношений. От ужасов Холокоста или геноцида в Руанде, в ходе которых массово уничтожались миллионы людей, до травли в школе, на игровых площадках или в социальных сетях — ненависть может принимать самые разные формы.

Но несмотря на то, что испытывать ее способны все люди, мало кто действительно понимает механизмы возникновения и развития этих эмоций разрушительной силы. Разобраться в причинах этой агрессии попытается новый документальный проект Discovery Channel "Почему мы ненавидим", который вышел в эфир канала 14 октября и будет идти по понедельникам.

Исполнительными продюсерами сериала выступили оскароносные Алекс Гибни и Стивен Спилберг, а режиссерами — Гита Гэндбхир и Сэм Поллард, обладатели премии "Эмми".

Цель проекта "Почему мы ненавидим" — найти первопричины ненависти, поскольку это могло бы помочь дать ответ на вопрос, можно ли бороться с подобной агрессией и не допустить ее распространения в будущем. Сериал состоит из шести частей, и в каждом эпизоде разбираться в тех или иных аспектах ненависти будут эксперты, в том числе ученый-когнитивист Лори Сантос, антрополог-эволюционист Брайан Хэйр, журналист и писатель Джелани Кобб, эксперт по вопросам экстремизма Саша Гавличек, международный криминальный адвокат Патриция Визер Селлерс и нейробиолог Эмиль Брюно.

Опираясь на передовую журналистику, глубокий исторический анализ и новаторские исследования в области психологии, биологии и нейробиологии, проект прослеживает эволюционную основу ненависти и ее мощное влияние на людей и общество на протяжении всей истории человечества.

"Почему мы ненавидим" рассматривает различные случаи проявления ненависти в повседневной жизни: враждебную риторику в социальных сетях, разногласия, полные агрессии, которые разгораются из-за политических взглядов, религии, национальной принадлежности и социальных убеждений, и яростное соперничество, вспыхивающее в ходе спортивных состязаний. В целом спорт — это один из самых иллюстративных примеров того, как групповое мышление формирует восприятие людей и их поведение.

Любовь и преданность к одной команде часто оборачивается ненавистью к ее соперникам — такая форма групповой обособленности, характеризуемая внутренней замкнутостью и исключительностью, обычно сопровождаемая враждебностью по отношению к другим группам, называется трайбализмом.

- Футбольные фанаты, как правило, сильнее других группировок склонны к трайбализму. При этом агрессия направлена не только на соперников, но и на фанатов других команд. Этот феномен интересен тем, что позволяет говорить о том, что ненависть порождается не только конкуренцией, — комментирует эксперт проекта Discovery Channel, когнитивист Лори Сантос.

Также ученый проводит параллель между конфликтами в фанатской среде и современной политической повесткой: "Политические убеждения с каждым днем все больше тяготеют к трайбализму. Разрыв между понятиями "мы" и "они" постоянно увеличивается, эта пропасть ежедневно разрастается и неумолимо приобретает отвратительные черты трайбализма".

Кроме того, сериал "Почему мы ненавидим" рассказывает о смелых людях, стремящихся подавить жестокие конфликты и противостоять опасными социальным заблуждениям. Проект прослеживает истории и судьбы бывших террористов и архитекторов геноцида, чтобы позволить зрителям обдумать последствия некоторых из самых жестоких уроков ненависти во всем мире. В проекте также освещаются личные истории тех, кто жил в постоянной ненависти — например, член группы ненависти рассказывает, что помнит из детства, как "стоял на пикете, рассказывая людям, что они попадут в ад". Кроме того, сериал познакомит зрителей с людьми, чьи убеждения заставили их совершать преступления на почве ненависти — настолько серьезные, что в итоге они оказались в тюрьме. Однако в конечном счете этим людям удалось избавиться от своих заблуждений и научиться отделять себя от идеологии.

- Проблемы, которые исследует проект "Почему мы ненавидим", сегодня актуальны как никогда, — говорит Нэнси Дэниелс, директор по развитию бренда Discovery и документальному контенту — Discovery очень гордится возможностью углубиться в эту критически важную в наше время тему вместе с такими легендарными режиссерами, как Алекс Гибни и Стивен Спилберг, и с командами, которые они собрали. Серьезная наука дает знания, которые нам так необходимы, а истории, которые рассказываются в проекте, дарят надежду.

- Знакомство с тем, что лежит в основе природы человека — это не только захватывающий процесс сам по себе, но и необходимая составляющая понимания того, кто мы есть. Сериал "Почему мы ненавидим" не просто документирует происходящее, а расследует причины нашей ненависти с помощью науки и через призму всего того, что присуще каждому человеку по отдельности и цивилизации в целом. Ненависть в нашей ДНК, и если мы поймем, почему мы поступаем тем или иным образом, мы сможем изменить шаблоны своего поведения. Это то, на что способен лишь человек — это то, что и делает нас людьми, — говорится в совместном заявлении Алекса Гибни и Стивена Спилберга.

Добавим, что 22 октября в Нур-Султане пройдет научная лекция от Discovery Channel на тему "Почему мы ненавидим". Психолог, гештальт-терапевт, сертифицированный тренер Калифорнийского университета семейной психотерапии Светлана Рудой расскажет, почему ненависть заложена в человеческой природе, как она зарождается и какие аспекты мозга и нервной системы в ответе за это разрушительное чувство. В ходе лекции, которая прольет свет на физиологические и психологические причины зарождения ненависти, участники увидят фрагменты документального проекта Discovery Channel "Почему мы ненавидим". Вход на лекцию свободный по предварительной регистрации по ссылке.

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