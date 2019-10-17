СЭЗ "Павлодар" признана лучшей специальной экономической зоной мира по версии fDi Magazine

На территории СЭЗ "Павлодар" выпускается порядка 30 наименований продукции, экспортируемой в десяток стран мира.

Журнал fDi Magazine анализирует развитие СЭЗ по всему миру и признает наиболее перспективные свободные зоны в мире за прошедший год, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Как сообщили агентству в павлодарской СЭЗ, сегодня Специальная экономическая зона "Павлодар" одержала победу в номинациях "Самая привлекательная зона алюминиевого кластера", "Динамично развивающаяся зона", "Новые инвестиции" и в очередной раз подтвердила свой статус "Лучшей ресурсно-сырьевой базы 2019 года" по версии специализированного журнала fDi (ForeignDirectInvestment) редакции ведущей газеты делового мира FinancialTimes.

Кроме того, коллегия судей признала СЭЗ "Павлодар" "высоко оцененной" в категории "Крупнейшие игроки Азии". fDiMagazine – современный обозреватель глобальной инвестиционной деятельности в разрезе отдельных секторов экономики и формирует собственный рейтинг экономических зон всего мира.

Издание имеет за своими плечами историю более 10 лет и публикации с периодичностью один раз в два месяца и тиражом в 15 тысяч экземпляров. Аудитория журнала – инвестиционные фонды, банки, транснациональные корпорации, а также представители политической и бизнес-элиты, от которых зависит распределение прямых иностранных инвестиций. В совокупности – это более 500 млн потенциальных инвесторов, читающих журнал на постоянной основе.

- Получение номинации в этом журнале определяет статус Специальной экономической зоны "Павлодар" в качестве международной инвестиционной площадки, привлекательной для развития бизнеса по причине наличия качественного и доступного сырья практически для любого бизнеса и производства, - заявил председатель правления СЭЗ Альбек Несипбеков. -Положительная оценка fDi – это не просто строка на печатной странице: рейтинг журнала признается лучшими экспертами и глобальной элитой бизнеса.

Он также отметил, что регион богат ресурсами: имеются огромные запасы угля, алюминия и генерируемой электроэнергии.

- Павлодарская область занимает одно из ведущих мест в минерально-сырьевом комплексе Казахстана, что в очередной раз подтверждает статус "Лучшей ресурсно-сырьевой базы 2019 года", - сказал Альбек Несипбеков.

В настоящее время на территории СЭЗ "Павлодар" выпускается порядка 30 наименований продукции, экспортируемой в десяток стран мира. В свою очередь, выпускаемая продукция СЭЗ уже хорошо зарекомендовала себя за рубежом, выделяясь соотношением высокого качества и выгодной цены для конечного потребителя.

Уже сегодня организованная промышленная кооперация между участниками СЭЗ, освобождение от основных видов налогов (НДС, КПН, налоги на имущество, землю) и отсутствие таможенных пошлин вызывает высокий интерес у иностранных бизнесменов, желающих занять свободную производственную нишу для организации бизнеса.

Как отметил Альбек Несипбеков, номинации "Самая привлекательная зона алюминиевого кластера", "Динамично развивающаяся зона", "Новые инвестиции" - придадут дополнительный импульс в поиске инвесторов в развитие алюминиевого кластера.

- Павлодарская область единственный производитель алюминия в Казахстане, и это огромная ниша для дальнейшего его передела. Уже сегодня на территории СЭЗ реализованы такие проекты как Гиссенхаус – производство легированного алюминия, ТОО "Вектор-Павлодар" - легкосплавных алюминиевых дисков для автомобилей. Имеется пул прорабатываемых проектов по производству алюминиевых профилей, фольги, алюминиевых радиаторов. Статус Лучшей ресурсно-сырьевой базы года (Bestresources&rawmaterialsbaseof 2018) - одна из основных и весьма важных номинаций рейтинга fDi: именно это преимущество является основным козырем в гонке за инвестора, - сказал Альбек Несипбеков.

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