Опоздали на концерт: 18-летний алматинец торговал прошлогодними билетами

О том, что билеты уже не действительны, обманутые горожане узнавали лишь по прибытии на шоу.

В Алматы восемнадцатилетний парень продавал горожанам прошлогодние билеты на концерт популярного артиста, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, схемы мошеннических действий реализовались фигурантом в конце сентября текущего года, когда один из популярных артистов давал свой сольный концерт в мегаполисе. Подозреваемый, воспользовавшимся моментом, подал объявления на одной из крупных интернет-площадок по реализации товаров, где в описании к своему объявлению указывал, что имеются билеты на концерт.

- После того, как потерпевшие перечисляли ему денежные средства, мужчина отправлял им по почте в электронном виде билеты на прошлогодний концерт. Ничего не подозревая, потерпевшие распечатывали те самые билеты и приезжали к месту проведения концерта, но при face-контроле организаторы сообщали о недействительности этих билетов. Обманутые граждане сразу же обратились с официальным заявлением в полицию. Задержан гр. М., 2001 г.р., уроженец Туркестанской области. В настоящее время он водворен в ИВС ДП города Алматы, - сообщил начальник отдела полиции при УП Турксибского района Нурлан Искаков.

По данному факту проводиться досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК (Мошенничество).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!